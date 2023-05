Roger Federer auf City-Trip in New York

New York scheint eine der Lieblingsstädte von Roger Federer (41) zu sein. Immer mal wieder reist der Tennis-Star in den «Big Apple». Das letzte Mal war Federer im Dezember 2022 an einem Luxus-Event der Champagner-Marke «Moet & Chandon» in New York zu Gast, jetzt ist der Weltstar wieder in New York und scheint es diesmal etwas legerer anzugehen. So zeigt er etwa auf Instagram, wie er genüsslich einen fetten Burger verdrückt – etwas, dass sich der ehemalige Profisportler erst jetzt in seinem Ruhestand öfter gönnen darf. «Hier für einen ‹cheeky› Burger», schreibt Federer zum Foto, dass ihn kurz vor dem Biss in den saftigen Burger zeigt.