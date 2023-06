Roger Federer auf Zeitreise zu den Anfängen seiner Karriere

Und auf seinem Besuch in Halle läuft Roger Federer dann tatsächlich auch noch auf den heiligen Rasen im Sportpark. Nicht aber, um selbst den Schläger in die Hand zu nehmen – diese Tage hat der Maestro hinter sich gelassen. Nein, Roger Federer wurde am Terra Wortmann Open mit dem Award für seine «besonderen Verdienste um den Haller ATP-Rasenklassiker» geehrt. Dies ist der wohl wichtigste Wettbewerb im Herrentennis in Deutschland. «Du warst mit Deiner Bescheidenheit und Fannähe stets ein hervorragender Botschafter für das Turnier», sagte Turnierdirektor Ralf Weber zu King Roger, als er ihm den Preis auf dem Centre Court im Owl Stadium überreichte, «Vielen Dank für alles, was Du für dieses Turnier getan hast.»