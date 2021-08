Roger Federer im Koch-Duell der Stars

Stars on stage! Das Beste oder nichts. Mercedes-Benz sucht sich seine Ambassadoren sehr sorgfältig aus. Weltklasse müssen sie sein und manchmal auch hart im Nehmen. Im Grand Resort Bad Ragaz kamen erstmals alle zusammen – für eine spannende Challenge am Herd. Roger Federer, Daniela Ryf und «Fäbu» Cancellara banden die Kochschürzen um, legten vor laufender Kamera los. Natürlich hatten sie berühmte Chefs an ihrer Seite: Guy Ravet (19 Punkte) und Sven Wassmer (18 Punkte), beide ebenfalls im «Team Mercedes». TV-Liebling Sven Epiney führte im Auftrag des GaultMillau-Channels Regie.