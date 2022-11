«Tokio, du warst unglaublich wie immer!», bedankt sich Roger Federer (41) auf Instagram ein paar Tage nach seiner Japan-Reise. «Ich liebte es, all meine Fans zu sehen und Zeit an so einem speziellen Ort zu verbringen.» Als erster öffentlicher Auftritt nach seinem offiziellen Rücktritt vom Spitzensport im September 2022 suchte sich der Tennis-Maestro die Teilnahme an einem Rollstuhltennis-Event in Tokio aus. Gastgeber war Federers Kleidersponsor, die japanische Marke «Uniqlo». In einem Show-Tennismatch spielte Federer im Doppel mit einem erfolgreichen japanischen Rollstuhl-Tennisspieler.