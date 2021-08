Roger Federer schwingt den Kochlöffel

Fürs Duell am Herd reisten die Champions von weit her an: Roger von seiner Geburtstagsparty mit Familie und Freunden auf Ibiza. Fabian aus seinen Familienferien in Sardinien. Und Daniela aus dem Höhentrainingslager in St. Moritz: «Ich bereite mich auf den wichtigsten Triathlon der Saison vor, auf den Iron Man am 9. Oktober auf Hawaii.» Viermal hat die eiserne Lady aus Solothurn diesen brutalen Härtetest bereits gewonnen.