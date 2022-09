So kommt es am Wochenende zur grosse Abschiedsgala – und dies an seinem eigens ins Leben gerufenen Turnier. Federer wird nochmals alles geben um wettbewerbsfähig zu sein. Immerhin spielt er in einer Stadt auf, die ihm sehr am Herzen liegt, dazu noch umgeben von Spielern, die der Maestro sehr mag. «Oft enden die Karrieren an einem grossen Turnier, wo du an einem gewissen Punkt verlierst und es dann fertig ist. Ich finde das etwas traurig. Hier in einem Team zu sein, ist anders. Zusätzlich, weil ich wusste, dass ich kein Einzelturnier bestreiten kann. Zudem musste es ein Ort sein, wo ich die Fans sehen kann und sie mich.»