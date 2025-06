Roger Federer tauscht Tennis- gegen Golfschläger

Überraschung des Tages: Roger Federer ist auch ein hervorragender Golfspieler! Single-Handicap 8,9, herausgespielt in nur anderthalb Jahren. Das ist sensationell. Roger: «Während meiner Tenniskarriere spielte ich kaum mal 18 Loch. Das Verletzungsrisiko war zu gross. Aber nach meinem Rücktritt habe ich losgelegt. Ich wollte zumindest so gut spielen, dass ich nicht ständig meine Bälle irgendwo im Rough suchen muss.» Muss er nicht. Er hämmert seine Drives weit und präzis auf die Fairways. Er liest die Putt-Linien sehr sorgfältig. Und er gönnt sich Golferlebnisse, die man sich nur gönnen kann, wenn man ein Weltstar ist: eine Runde auf dem Augusta National Golf Club in Georgia, dem berühmtesten, exklusivsten Platz der Welt; hier dürfen eigentlich nur Klubmitglieder ran. Und eine Runde mit dem fünffachen Major-Champion Rory McIlroy (36). Federer: «Rory hat mich angerufen und einen Golftermin vorgeschlagen. Natürlich habe ich sofort zugesagt.» So geht das bei den Superstars.