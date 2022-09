Roger Federer macht in seinem Statement an die Welt aber auch deutlich, dass das Ende seiner Karriere nicht bedeute, dass er den Schläger für immer an den Nagel hängen werde. Er werde auch in Zukunft weiter Tennis spielen, nur eben nicht auf professioneller Ebene auf dem Platz in Wettkämpfen um grosse Preise. King Roger dankt ab mit den Worten: «Und zum Schluss, an das Spiel des Tennis: Ich liebe dich und werde dich niemals verlassen.»