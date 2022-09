Tennis-Legende Roger Federer tritt zurück

Das Tennis-Ass aus Basel gewann 2003 seinen ersten Grand-Slam-Titel in Wimbledon – bei dem einen sollte es lange nicht bleiben. Vom 23. bis 25. September kann man King Roger noch einmal am Laver Cup in London im Einsatz sehen, danach legt er das Zepter – oder sagen wir den Schläger – nieder und verabschiedet sich vom Platz. Mit dieser Entscheidung Federers geht eine Ära im Tennis-Sport zu Ende.