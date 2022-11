Rogers erste Party nach dem Rücktritt

Es ist ein ungewohntes Bild an diesem verregneten Dienstagabend in Zürich, als Roger Federer vor dem Kunsthaus aus seiner schwarzen Limousine steigt. Obwohl es sich um den ersten Schweizer Auftritt nach seinem Rücktritt vom Tennis-Zirkus im September handelt, warten vor dem Eingang weder Autogrammjäger noch Fotografen auf den Star. Der Grund: Federers Auftritt an der Charity-Party des Champagnerhausese Moët & Chandon zugunsten seiner Roger Federer Foundation ist bis zuletzt geheim. Umso grösser die Aufregung unter den Gästen, als der Maestro das Gebäude betritt.