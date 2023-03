Roger Federer und Trevor Noah fahren ohne Billett im Zug

Was passiert, wenn man Roger Federer (41) und Comedian Trevor Noah (39) auf eine Reise durch die Schweiz schickt? Dann scheint das Chaos vorprogrammiert zu sein. Diesen Anschein gibt der neueste Clip von Schweiz Tourismus. In diesem bereiten sich der Ex-Tennisprofi und Trevor Noah auf einen Dreh am Zürcher Hauptbahnhof vor. Als sie jedoch in den Zug steigen, bemerken sie, dass sie in den falschen eingestiegen sind – und da fährt dieser auch schon los.