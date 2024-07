Am 9. Juli bebte der Zürcher Letzigrund, als Taylor Swift (34) ihr erstes von zwei Konzerten in der Schweiz gab. Es ist das erste Mal, dass die Sängerin Halt in der Schweiz macht. Dementsprechend gross war der Ansturm – auf die Tickets, auf Hotelzimmer, auf einen Platz in der Schlange und im Publikum.