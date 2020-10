Sie jetten mit ihrem berühmten Vater um die Welt, verbringen viele Nächte in Hotelzimmern und ihr Zuhause liegt Wahlweise in Dubai, den Bündner Bergen oder am Zürichsee. 0815 ist die Kindheit der Zwillinge Myla und Charlene, 11 und Leo und Lenny, 6, mit Sicherheit nicht.