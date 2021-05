Roger Federer wird von Robert De Niro abserviert

Was De Niro so glaubhaft wiedergibt, ist lediglich ein neuer Werbeclip von Schweiz Tourismus. In Wirklichkeit war der US-Schauspieler durchaus bereit, auf Federers Hilferuf einzugehen. Das offenbart King-Roger in einer Mitteilung: «Ich bewundere Robert De Niros Arbeit schon seit längerem, aber ich war mir nicht sicher, ob er zustimmen würde, bei unserer Schweizer Aktion mitzumachen. Ich bin sehr froh, dass es tatsächlich geklappt hat.»