Erst Elton John, dann Coldplay

Roger Federers vollgepacktes Konzert-Wochenende

Am Wochenende war in Zürich Konzert-technisch viel los. Das genoss auch Roger Federer, der am Samstag im Hallenstadion bei Elton John feierte und am Sonntag im Letzigrund mit der Band Coldplay auf der Bühne rockte.