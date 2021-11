Die kritische Haltung zu seinen Gästen nehme er bewusst ein, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer Stellung beziehen müssen. Er selbst wolle hinter die Fassade seiner Gesprächspartner schauen – was nicht immer sympathisch rüberkomme. Für Schawinski kein Problem: «Ich will nicht Everybody's Darling sein, wie leider allzu viele in der heutigen Fernsehwelt.»