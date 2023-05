«Du bist besser als James Bond»

Den wohl spektakulärsten Auftritt an der diesjährigen Met Gala hatte zweifellos Jared Leto (51). Der Hollywood-Star erschien auf dem roten Teppich des Metropolitan Museum of Art in New York als Choupette, jener französischen Birma-Katze mit den blauen Augen, die Karl Lagerfeld (1933-2019) heiss und innig liebte. Schliesslich stand der Fashion-Event dieses Jahr ganz im Zeichen des verstorbenen Modezaren.