Im Stockwerk J der ETH in Zürich fühlt man sich wie im Verkehrshaus in Luzern. Doch die Flugobjekte, die hier an der Decke hängen, sind viel kleiner als jene in Luzern. Es ist das Reich von Roland Siegwart, dem «Mr. Robot» der Schweiz. Mit seinem Autonomous Systems Lab arbeitet der 63-jährige Schwyzer an immer neueren Robotern, die fliegen, messen, zeichnen und bohren können – und am Schluss möglichst heil wieder auf dem Boden landen sollen. Angefangen hat alles im Garten der Familie Siegwart.