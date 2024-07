«Wieso wird heute so ein Theater darum gemacht und man will mit dem Bundesrat sprechen?», echauffiert sich der Künstler in der Folge – und spricht wohl das Gespräch zwischen ESC-Star Nemo (24) und Bundesrat Beat Jans (59) an. Die Offenheit gegenüber Andersdenkenden sei heute viel grösser als früher. Knie kritisiert auch die Medien: «Je lauter man schreit, desto grösser ist die Plattform, auch die Medien sollten sich an der Nase nehmen. Einige wissen nicht, wo sie hingehören, aber deshalb muss man keine Gesetze ändern oder eine dritte Toilette aufmachen.»