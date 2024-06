In der technischen Umsetzung sah es so aus: Knie liefert anhand einer 40 Zentimeter grossen massstabsgetreuen Skulptur die Vorlage. Dann wird der Elefant in der Giesserei Perseo in Mendrisio TI zum Leben erweckt. Er wird mit Gips umgeben, anhand von Schablonen Teil für Teil in Bronze gegossen – und erhält letztlich einen glänzenden Überzug. Für Rolf Knie auch wegen seiner eigenen Lebensgeschichte eine Herzensangelegenheit: «Ich bin im Zirkus mit Elefanten aufgewachsen und habe eine tiefe Beziehung zu diesen majestätischen Tieren. Der Elefant ist ein Sympathieträger, der den Menschen Freude macht. Elefanten besitzen zwar einen dicken Schädel, aber auch ein grosses Hirn und ein gutes Herz.»