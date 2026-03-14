Roli Käsbohrer – Vom Zürcher Oberland in die Karibik

Roli Käsbohrer (62)

Beruf: Frührentner, einst Buchbinder und Fotograf.

Leben in Zahlen: Bezahlt für seine Zweieinhalb-Zimmer-Neubauwohnung mit zwei Balkonen 250 Franken Miete plus Strom (30 bis 60 Franken). In Puerta Plata kostet ein Weissbrot rund 2 Franken, der Coiffeurbesuch inklusive Rasieren 5 Franken.

Mit 52 entschied ich mich, mit Arbeiten aufzuhören, und plante die folgenden zwei Jahre meine Auswanderung. 2018 war es so weit: Die Dominikanische Republik kannte ich bereits von Ferienaufenthalten. Schon in der Schweiz war ich vom Triathlon-Fieber infiziert. Auch als «Rentner» trainiere ich dieses Jahr für zwei Ziele: den Ironman 70.3 von Punta Cana am 17. Mai und den Ironman auf der mexikanischen Insel Cozumel im November.