Die Sonne brennt an diesem Juni-Samstag mit sommerlicher Kraft. Auf dem Asphalt glüht die Hitze. Vor der Arena in Bern erinnert wenig an Eishockey. Und doch erleben rund ein Dutzend Kinder den Höhepunkt des Winters schon im Hochsommer: Hockeyspielen mit Roman Josi! Der 35-jährige Superstar mit Arbeitsplatz in Nashville bereitet sich derzeit mit den NHL-Kollegen Nico Hischier (26) und Janis Moser (25) auf die nächste Saison vor.