Ronja Furrer bestätigt Trennung von Rapper Stress

Nächste Woche, am 18. Januar, feiert Ronja Furrer in ihrer Wahlheimat New York ihren 30. Geburtstag. Zur Feier des runden Jahrestages gab das Topmodel der Schweizer Illustrierten ein grosses Interview und verriet, dass zu diesem Anlass alle ihre Freunde nach New York einfliegen werden und gemeinsam mit ihr feiern.