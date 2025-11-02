Rotauf setzt neue Massstäbe in der Textilbranche

«Die Outdoorbranche bewegt sich in eine fragwürdige Richtung: Alles muss leichter und leistungsstärker werden. Wir machen da nicht mit», erklärt Remo Frei. «Nachhaltigkeit ist wichtiger als maximale Funktionalität. Unsere Kunden tragen lieber einige Gramm mehr mit sich und verzichten auf maximale Wasserabweisung, als Tiere zu quälen oder die Natur zu vergiften.» Ein Beispiel: Daunen versus Wolle. Wolle ist schwerer, dafür antibakteriell, und sie reguliert sowohl Wärme als auch Feuchtigkeit besser. «Oft wird Wolle einfach verbrannt, weil sie nicht gebraucht wird», sagt Frei, «darum füttern wir unsere Jacken nicht mit Daunen, sondern mit Wolle aus Graubünden – auch wenn sie dadurch leicht schwerer werden.»