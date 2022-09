Auf dem Weg in die Katakomben hat Federer gezeigt, dass ihm die Zeit für das Publikum nie zu schade war. Es war diese Sympathie und die Wertschätzung, mit der er sich in die Herzen der Fans in der ganzen Welt spielte, auch in die Herzen vieler, die wenig Bezug zum Tennis hatten. Und es ist beeidruckend, wie Federer in der Umfrage der ATP bei den Fans seit 2003 19-mal hintereinander zum beliebtesten Spieler der jeweiligen Saison gewählt worden ist – selbst wenn er kaum spielte. Kleiner Einschub: Anlässlich der Swiss Indoors in Basel hat sich Federer trotz Turnierstress jeweils immer eine extra Stunde Zeit genommen um seinen Schweizer Fan Club exklusiv zu treffen.