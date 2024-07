Ruder-Duo Roman Röösli und Andrin Gulich hoffen auf Olympia-Gold

Röösli und Gulich sind momentan das Dreamteam von Swiss Rowing. In der vergangenen Saison holten sie den Europa- und den Weltmeistertitel, in der laufenden Saison den Gesamtweltcup. «Allerdings sind die Briten nicht alle Weltcuprennen gefahren», geben beide zu bedenken. Die Briten. Sie gelten als die Topfavoriten in der Kategorie Zweier ohne Steuermann. Doch die Schweizer sind lieber die Jäger als die Gejagten. In Paris wollen sie voll angreifen. Für die SI interviewen sie sich gegenseitig. Aus einem Stapel Spielkarten ziehen sie zufällige Fragen. Los gehts!