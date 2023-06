«Robin war mein Seelenverwandter»

Dowell hatte ein gutes Menschengespür, fand sofort Zugang zu allen. Auch Jeannines jüngere Schwester Angelina empfand dies so, die kleine Emilia und Robin seien «beste Freunde» gewesen. Als Emilia vor zwei Jahren geboren wurde, ging das Paar so oft vorbei, wie es der Spitzensport-Zeitplan erlaubte. So wurde Robin zu einer engen Bezugsperson für das Mädchen. Als Robin starb, zog Angelina mit ihrer Tochter sofort bei Jeannine ein. «Das war so viel wert», hält diese fest. «Sie erledigte einfach, ohne zu fragen, die grundlegenden Dinge wie Kochen. Ich hatte null Appetit, keine Kapazitäten für die überlebenswichtigen Dinge.» Am ersten Morgen nach dem Unfall rief Emilia dreimal nach «Tätti», wie sie Robin nannte – sie schien zu merken, dass etwas anders war. Gingen die Schwestern zum See und zündeten dort Kerzen an, wischte Emilia den beiden mit ihren Händchen die Tränen vom Gesicht.