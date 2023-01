Jeannine Gmelin tritt nach dem Tod ihres Trainers und Partners zurück

Gmelin und Dowell waren sportlich wie privat ein verschworenes Team. 2017 kommt der Brite als Nationaltrainer in die Schweiz. Gmelin, 2016 bereits Olympia-Fünfte, macht unter ihm nochmals einen grossen Schritt, wird Weltmeisterin, gewinnt Weltcup um Weltcup. Als der Verband Swiss Rowing die Zusammenarbeit mit Dowell nach Unstimmigkeiten beendet, macht Gmelin mit ihm in einem Privatteam weiter – eine Zeit, die die Athletin viel Energie kostet, die beiden aber noch enger zusammenschweisst. «Wir waren Teammates for life», sagt sie zu ihrer speziellen Bindung. «Er war Partner, Trainer, Inspiration, Vorbild, bester Freund, Seelenverwandter. Alles basierte bei uns auf dem grössten Respekt, den man für eine Person haben kann.» Mit Zustimmung von Dowells Familie darf Gmelin die Abschiedsfeier in Sarnen veranstalten, dem gemeinsamen Lebensmittelpunkt seit mehreren Jahren. Am See war Gmelin bereits mehrmals. «Der Ort an sich hat nichts Negatives für mich», sagt sie. Doch als sie einmal ins Boot steigt, fühlt sich dies leer an, «fertig, tot».