«Ich stehe zu meinen Fehlern»

Ruedi Noser, wir treffen uns auf der Josefwiese im früheren Zürcher Industriequartier. Was bedeutet Ihnen dieser Platz?

Es ist für mich ein Ort voller Sentimentalitäten. Ich habe lange gleich in der Nachbarschaft gewohnt und bin während zehn Jahren jeden Sommer hierhergekommen. Viele Stunden habe ich hier mit Bücherlesen verbracht.

Was sagt ein solches Quartier über eine Stadt?

Es ist schade, dass die grosse SBB-Überbauung zwischen Gleisfeld und Wiese mit günstigen aber auch marktpreisüblichen Wohnungen blockiert ist. Sie würde frischen Wind und neue Menschen ins Quartier bringen. In der aktuellen Situation ist es leider oft so, dass nur immer ähnliche Menschen hier wohnen – nach dem Motto: Die Gleichen bleiben unter sich. So gesehen ist es ähnlich wie in einem Dorf. Die Weltoffenheit beschränkt sich auf die Gleichdenkenden.

Aber ist das nicht auch politisches Kalkül der Stadtregierung – quasi nach dem Motto: Wenn man nur Gleichdenkende anzieht, wird die eigene Macht zementiert?

Das würde ich nie so sagen. Denn dann müsste man von Korruption sprechen. Ich vermisse vielmehr bei einigen Stadtbewohnern die Bereitschaft zum grossen Denken. Viel öfter trifft man das Kleinkarierte. Der Kreis 5 ist viel näher an meinem Heimatort Niederurnen in Glarus, als man denken würde.

Apropos: ein Glarner in Zürich. Wie haben Sie sich anfangs hier zurechtgefunden?

Ich denke, dass ich mit meiner Vita den Kanton Zürich ziemlich gut vertrete. Schliesslich sind die meisten Menschen von irgendwoher zugezogen. Ich kann mit Fug und Recht sagen: In Glarus wäre meine Karriere nie möglich gewesen – weder geschäftlich noch politisch. Weil in Zürich die Leistung zählt – und nicht das Beziehungsnetz. Ich habe Zürich in dieser Hinsicht als sehr offen erlebt. Mein Vorgänger als Zürcher Ständerat, Felix Gutzwiller, war ein Basler. Das sagt einiges aus – im Positiven.