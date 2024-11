Ruth Metzler erklimmt neue Höhen

Von ihrer zweiten Hochzeit mit dem UBS-Banker Stephan Zimmermann erfuhr die Öffentlichkeit über die amtlichen Zivilstandsnachrichten von Appenzell. Jetzt ist er eine wichtige Stütze für sie. «Ihre Liebe zum Sport begleitet auch unser gemeinsames Leben. Ich finde es wunderbar, dass sie nun ihre Energie und ihre Erfahrung für den Schweizer Sport einsetzen will», sagt er am Rand der «Nacht des Ostschweizer Fussballs» in St. Gallen. «Und dafür begleite ich sie gern auch an Anlässe.» Das Paar lebt in einem renovierten Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert in Appenzell AI.