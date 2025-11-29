Ryan Regez ist der Mann der Grossanlässe

Den Druck aber spürt er nicht nur von aussen; der 32-Jährige macht ihn sich auch selbst. Zu schön die Erinnerungen an die Erfolge, zu hart die täg- liche Arbeit, zu spezifisch die Vorbereitungen für den 21. Februar, wenn die Skicrosser um olympisches Edelmetall fahren. Noch einmal erleben, wie es sich anfühlt, an den Spielen der Schnellste zu sein, ist Ryan Regez’ Traum. «Aber es gibt mir auch eine gewisse Genugtuung, dass ich dieses Ziel schon erreicht habe.» Die Voraussetzungen vor dieser Saison sind zudem andere, als sie es noch 2022 waren. Zu lange war die Leidenszeit zwischen seinen grossen Titeln, als dass der Sohn eines Schweizers und einer Britin es für selbstverständlich halten würde, im italienischen Livigno überhaupt um Medaillen mittun zu können.