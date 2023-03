Federica de Cesco, Ihren Weltbestseller «Der rote Seidenschal» gibts nun in einer Neuauflage. Was haben Sie geändert?

Es wird mehr geknutscht (lacht). In der ursprünglichen Version hielten die Verliebten hinter einem Kaktus verschämt Händchen. Heute liegen sie vor dem Kaktus, und es passiert so einiges. Aber den Rest habe ich nicht angetastet. Das hätte die Leute, die das Buch als Jugendliche gelesen haben, nur traurig gemacht.