Die Trüffelsuche mit Liesl erdet das viel beschäftigte Paar im wahrsten Sinn des Wortes. Der SRF-Moderator («G&G», «SRF bi de Lüt») und die Assistenzärztin Pneumologie am Stadtspital Zürich Triemli erholen sich beim Bergsteigen, Skifahren oder hier am Erlenbacher Tobel. Es ist ein prächtiger Spätsommertag. Die Sonnenstrahlen erhellen durch die Äste der Bäume den mit Blättern bedeckten Boden und den sanft plätschernden Dorfbach. Salar und Barbara sind seit drei Jahren ein Paar und wollen diesen Dezember in Zermatt, wo sie ihr erstes Liebesweekend verbrachten, heiraten. Sie schenken einander verliebte Blicke, umarmen und küssen sich wie zwei frisch Verliebte. Man wähnt sich in einer Märchenlandschaft, doch die Romantik wird durch Wirbelwind Liesl beendet. Mit einem Satz springt sie in den Bach, jagt Ästen und Blättern hinterher und schüttelt sich trocken. Salar und Barbara lachen. «Bei mir kommen da fast schon Muttergefühle auf», entfährt es Barbara. Fascht e Familie – aber eben nur fast, denn Kinder seien für das Paar kein Thema.