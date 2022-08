Just married: Am Wochenende haben SRF-Moderatorin Fabienne Bamert (34) und Olympia-Ruderer Mario Gyr (39) in der Innerschweiz geheiratet. Wie die Braut verrät, hat sie dabei den Name ihres Ehemannes angenommen — man könne sie ab sofort Frau Gyr nennen, schreibt sie zu einem Hochzeitsfoto auf Instagram.