«Als Frau das Team zu ergänzen, ist für mich das Schönste»

Gyr interessiert sich vor allem für den Schwingsport, Ski-Alpin und Eishockey. «Ich bin sehr gerne auf Schwingplätzen unterwegs», sagt Gyr, die auch schon durch Liveübertragungen verschiedener Schwingfeste führte. Zudem wirkte sie beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest 2019 in Zug sowie beim letzten Kilchberger Schwinget als Platz-Speakerin. Selbst treibt sie natürlich auch Sport, am liebsten in der Natur. «Langlaufen, Skifahren, Wandern, Wakeboarden, Rudern – Hauptsache draussen, da kann man am besten den Kopf lüften.»