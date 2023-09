Samuel Giger ist ihr einzig wahrer König

Giger ist am Tag nach dem Triumph noch immer im Bernischen. Seine Freundin, Michelle von Weissenfluh (25) stammt aus Hasliberg. Und dort machen die beiden auf dem Heimweg in die gemeinsame Wohnung in Märstetten TG einen Zwischenhalt. «Sämi ist ja fast ein halber Berner», sagt Michelle augenzwinkernd. Kennengelernt haben sich die beiden 2018 am Schwägalp-Schwinget. Giger gewann das traditionelle Bergkranzfest damals schon zum zweiten Mal – im Alter von 20 Jahren notabene. Michelle, die medizinische Praxisassistentin, begleitete ihren Bruder Kilian, selber Eidgenosse und 44-facher Kranzgewinner. Die von Weissenfluhs in Hasliberg sind eine grosse Schwingerdynastie. Auch Michelles Vater Peter jun. war Kranzschwinger. Onkel Christian und Grossvater Peter sen. schafften es am Eidgenössischen einst in die Kranzränge.