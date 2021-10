Die frühe mediale Aufmerksamkeit behagt Giger nicht. «Es ging alles so schnell, dass mich das ein bisschen abgeschreckt hat.» Deswegen verzichtet er lange auf lukrative Sponsoringverträge, hat erst seit vergangenem Jahr Partner und Social-Media-Kanäle. «Ich hatte Bedenken, dass ich den Verpflichtungen nicht nachkommen kann, vor allem noch während der Lehre», so Giger. «Ich wollte mich zuerst reif genug fühlen. Das tue ich nun.» Seine restriktive Haltung in diesem Bereich sorgte zwar immer wieder für Schlagzeilen, die er eigentlich vermeiden will. Doch in der traditionellen Schwingerschweiz ist Giger gerade dank dieser Bodenständigkeit und Bescheidenheit so beliebt. Im Gegensatz zur Aufmerksamkeit kommt er mit Kritik seit je gut klar. Wenn etwa beanstandet wird, dass er zu wenig technisch variantenreich schwingt, prallt das an ihm ab: «Mal heissts, ich sei nicht genügend vielseitig. Dann, mein Paradeschwung sei nicht mehr stark genug. Man kanns eh nie allen recht machen. Wichtig ist mir, was mein engstes Umfeld denkt.»