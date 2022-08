Der Herr der Schlösser

Wittwer selbst, inzwischen auch in der preussischen Geschichte sattelfest, gehört zu den Koryphäen, was Porzellan und Keramik betrifft. Seit 15 Jahren tritt der studierte Kunsthistoriker und gelernte Porzellanmaler und -restaurator als Experte für das «weisse Gold» in der TV-Sendung «Kunst + Krempel» auf. «Ich kannte die Kultsendung im Bayerischen Fernsehen gar nicht, als ich für Probeaufnahmen eingeladen wurde», erzählt er lachend. Wittwer besitzt keinen Fernseher. Dass seine Expertisen von einer Million zuschauenden Flohmarktfans verfolgt werden, wird ihm nur bewusst, wenn er – wie jüngst in München auf der Strasse von einer älteren Dame – angesprochen und gefragt wird: «Junger Mann, haben Sie nur einen Anzug?» Die wöchentlich ausgestrahlten Beiträge werden vorab aufgezeichnet. «Da wechsle ich meine Kleider nicht.» Wittwer lud die TV-Macher auch schon zum Dreh nach Sanssouci ein. «Bisher kam es noch nicht dazu. Vielleicht spielt die Distanz eine Rolle, vielleicht auch der Weisswurstäquator, ähnlich wie bei uns in der Schweiz der Röstigraben.»