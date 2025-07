Sandra Studer schlägt sich mit ESC-Verletzung herum

«Im zweiten Halbfinale bin ich Backstage – zum Glück, so war die Kamera nicht dabei – mit meinen Absatzschuhen ausgerutscht und bin die Treppe heruntergefallen. Das ist kein Witz», erklärt sie dem erstaunten Salzgeber. «Hazel und ich haben so viel gemeinsam, aber leider eines nicht, und zwar die Grösse. Wir mussten miteinander ausjassen, entweder moderiert sie in den Knien oder ich ziehe hohe Absätze an. Weil sonst wären wir nie zusammen im Bild gewesen», so Studer, die von Hazel Brugger nicht nur 25 Jahre, sondern auch 15 Zentimeter trennen.