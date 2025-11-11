Sandra Studer über ihr faszinierendes Treffen

Klug und unaufgeregt

Sandra Studer wollte von Amal Clooney auch wissen, «wie sie das alles aushält und mental gesund bleibt». Die Antwort: «Dank ihrer Familie, ihren Kindern und Menschen, die sie unterstützen. Allen voran dank ihres Mannes, den sie im Gespräch immer mal wieder erwähnt hat», so Studer, die von der US-Amerikanerin zwei ihrer Bücher geschenkt bekam. «Jedes davon etwa drei Kilo schwer», erzählt sie lächelnd.