«Sandras und Hazels Haare setzen mich unter Druck»

Hazel Brugger hat man so noch nie gesehen

Beim zweiten Halbfinale am kommenden Donnerstag setzt Martin Dürrenmatt auf einen anderen haarigen Look beim Duo. «Ich kann nur eins sagen, vor allem Hazel hat man so noch nie gesehen. Eventuell kommt sie mit elegant, hochgesteckten Haaren auf die Bühne. Es gibt auf jeden Fall eine Riesenüberraschung, vielleicht sogar bei beiden», sagt er lachend und ergänzt: «Ich setze auf Textur und Struktur, spiele mit den vielen Möglichkeiten, die sich mir Haar technisch bieten und Hazel und Sandra sich wohlfühlen. Sandra mit ganz geraden Haaren hat man auch noch nicht oft gesehen, kann sein, dass wir das so machen.»