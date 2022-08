«Viele kämpfen gegen einen Burnout»

Sandrine Nikolic-Fuss, Sie müssten keine WCs putzen und mit viel zu wenig Leuten Swiss- Passagiere bedienen: Sie haben einen Doktortitel in Philosophie, waren Bratschenspielerin in Sinfonieorchestern. Weshalb tun Sie sich das an?

Auf dem Markt könnte ich mich sicher besser verkaufen. Aber … … ich habe auch viele Freiheiten. Ich arbeite zwar viel, bin zu 25 Prozent in der Luft und zu 75 Prozent Präsidentin von Kapers. Das Fliegen gefällt mir immer noch sehr, vor allem die Zusammenarbeit an Bord – und die Arbeit für die Gewerkschaft ist intellektuell sehr befriedigend. Ich kann etwas für die Gesellschaft bewegen. Ausserdem bin ich seit 22 Jahren bei Swiss, habe noch einen alten Vertrag und verdiene besser als die Dienstjungen.



Morgen gehts nach Miami!

Darauf freue ich mich. Diese Flüge sind extrem wichtig für mich. Dann spüre und weiss ich, wie es sich anfühlt. Ich bin keine Beamtin, die nur im Büro sitzt und keine Ahnung hat von der Arbeit, die von den Mitgliedern geleistet wird. So kann ich mitreden und nachempfinden, wenn man nicht schlafen kann, sich mit einer Erkältung quält und vor lauter Müdigkeit plötzlich gar nicht mehr weiss, wie die Kollegin heisst, mit der man während des ganzen Flugs zusammen gearbeitet hat.



Jetzt untertreiben Sie.

Was meinen Sie? Ich verstehe Sie nicht.



Momentan läuft in den Kinos der Streifen «Rien à foutre». Wenn Cassandre, Hostess einer Billig-Airline, die Uniform ablegt, fällt ihre Maske. Zwischen Flügen auf Lanzarote stationiert, betäubt sie ihre innere Leere mit Alkohol, Partys und Tinder-Sexdates.

Ich habe diesen Film natürlich gesehen. Er zeigt die ganz schwarzen Seiten des Jobs. Aber es ist eine gute soziale Analyse des Berufs mit Fokussierung auf Low-Cost-Airlines, die wilde Liberalisierung der Luftfahrt und die Personenfreizügigkeit.



Was ist Fakt?

Es gibt die Tag- und die Nachtmenschen. Ich bin nach Langstreckenflügen, die am hellen Tag ankommen, nie sofort ins Bett, sondern habe aktiv etwas unternommen, beispielsweise einen Kurs absolviert, etwas Kulturelles angeschaut oder Freunde besucht. Andere gingen sofort ins Bett und genossen dann das Nachtleben.