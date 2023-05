Sandro Brotz macht krankheitsbedingt Pause

In der «Arena» wurde dem Journalisten und Moderator letztes Jahr vorgeworfen, dass er die SVP in seiner Sendung benachteilige. Als die «Weltwoche» deswegen Brotz' Rausschmiss forderte, lud er den «Weltwoche»-Chefredaktor und SVP-Nationalrat Roger Köppel (58) für einige Zeit einfach nicht mehr in die Sendung ein. Auch SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi (44) hat Brotz 2022 vor laufender Kamera scharf angegriffen. Dafür kassierte Brotz einen Rüffel der Beschwerdeninstanz für Radio und Fernsehen: die «Arena» habe das Gebot der Sachgerechtigkeit verletzt.