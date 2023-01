«Worauf freust du dich dieses Jahr am meisten?»

Luca Hänni (28) führt ein umtriebiges Leben, reist hin und her zwischen der Schweiz und Deutschland, wo er im Showbusiness so manche Erfolge feiern konnte. Unter anderem wurde er erster bei «Deutschland sucht den Superstar», im Promi-Special von «Ninja Warrior Germany» und bei «Dance Dance Dance». Daneben ist er zusammen mit seiner Verlobten Christina Luft (32) als Botschafter für Schweiz Tourismus unterwegs, zuletzt gerade für vier Tage in der Jungfrau Region.