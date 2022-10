Luca Hänni ist der stärkste Promi!

Besonders einer startete so richtig durch und zeigte den anderen, wer der wahre Champion ist: Luca Hänni. Der Berner Sänger und Tausendsassa kam mit den Herausforderungen des Parcours am besten zurecht und durfte sich am Schluss stolz «Ninja Warrior» nennen. Es ist neben den Siegen bei «Deutschland sucht den Superstar» im Jahr 2012 und «Dance Dance Dance» im Jahr 2017 bereits der dritte Erfolg für ihn bei einer deutschen TV-Show.