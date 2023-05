Rund ein Jahr haben die Umbauarbeiten gedauert, jetzt ist das neue Haus von Luca Hänni (28) und Christina Luft (33) fertig renoviert und bezugsbereit. «Das nächste Kapitel. Wir können voller Stolz sagen, dass unser Häuschen offiziell fertig ist», heisst es im gemeinsamen Instagram-Post des Sängers und der Profitänzerin. Dazu postet das Paar gleich mehrere Bilder, die Einblick in ihr neues Zuhause im Berner Oberland geben. Auf einem Foto sitzen die beiden in ihrem neuen, grossen Wohnzimmer und lassen den Blick in die Ferne schweifen. «Wir haben den Sonnenuntergang in unserem ersten gemeinsamen Haus einfach gemeinsam ganz still genossen und in diesem besonderen Bild festgehalten. Wir können kaum in Worte fassen was das für uns bedeutet», schreibt Luft weiter.