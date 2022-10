«Ich verliebte mich neu»

Meinung ja, Einmischen nein – so die Devise von Sascha Ruefer, wenn es um die Karriere seiner Partnerin geht. «Das wäre sonst der Anfang vom Ende. Aber manchmal sieht Eliane eine Klippe und weiss nicht, wie sie diese überwinden kann. Dann sage ich ihr meine Meinung.» Zudem stärkt er sie, erinnert daran, was sie bereits alles erreicht hat. So besteht er darauf, ihre Gold-Auszeichnungen an die Wand hinter dem Flügel zu hängen. Und heuer feiert Eliane zehn Jahre Erfolg als Berufsmusikerin! «Eliane hat Disziplin und Power, ist eine Macherin. Sie hat ‹Spoiz im Füdli›», wie Ruefer sagt. «Als Mensch ist sie wirklich eine Bereicherung.» «Manchmal muss man einfach alles wieder auf null setzen, um zu wissen, was man möchte», sagt Eliane. «Re-set» – «zurücksetzen» – heisst denn auch ihr sechstes, soeben erschienenes Album, in dem sie all die privaten Veränderungen musikalisch verarbeitet. Der Sprung ins kalte Wasser hat sich für sie gelohnt. «Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich aktuell keine eigenen Kinder habe. So habe ich viel Zeit für die Musik.» Dank ihren Gotti-Kindern und Sascha Ruefers Sohn – «mit einem Kind zu leben, ist wunderschön» – hat sie sowieso ständig Kleine um sich. «Klar ist mein Kinderwunsch noch da. Aber im Moment möchte ich an keinem anderen Punkt in meinem Leben stehen.»