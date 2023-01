Party feiern ohne Alkohol

Weiter schreibt Jael Malli in ihrem Instagram-Post, dass sie immer wieder diesem Bild begegne, dass man ohne Alkohol nicht kreativ sein und schon gar nicht einen guten Abend und eine stimmige Party feiern könne. Die Bernerin kann das sehr wohl. Ihr neuer Song schrieb sie hundert Prozent nüchtern, «wie auch alle anderen Songs auf meiner aktuellen Platte!», beteuert die Sängerin. Und das, obwohl das erste Lied vom Trinken handelt: «She only sings when she's drunk», heisst es. Also zu deutsch: «Sie singt nur, wenn sie betrunken ist». Zum Song, der übrigens am 6. Januar 2023 erschienen ist, sagt Jael: «Ich finde ihn wunderbar!»