Den Start in ihre Auszeit in Indien hat sich Lina Button (40) wohl anders vorgestellt: Die Schweizer Sängerin und Songwriterin macht zur Zeit Ferien im südindischen Bundesstaat Kerala. Doch nur wenige Tage nach ihrer Ankunft erlitt die 40-Jährige einen Unfall: Sie stürzt, wird ohnmächtig und muss danach in ein Spital in der südindischen Grossstadt Trivandrum eingeliefert werden. Auf Instagram meldet sie sich am vergangenen Donnerstag, 23. März aus dem Spital mit einem Gesundheits-Update.