Sängerin Monique infiziert sich auf Superspreader-Schiff

Was mit Volksmusik-Konzerten, Schlager-Shows und Landausflügen einen lustigen Anfang nahm, endete schliesslich in Isolation und Quarantäne. Auch für Schlagersängerin Monique, 43, die einen Tag nach der Rückfahrt Symptome entwickelte. Zuerst habe sie Gliederschmerzen gehabt, erzählt sie der Zeitung. «Dann kamen Fieber und Halsweh hinzu. Ich liess mich umgehend testen, wobei mein Arzt meinte, dass das wohl eine Grippe sei.» Das positive Ergebnis am Folgetag sei «ein grosser Schock» für sie gewesen. «Die Angst vor bislang wenig erforschten Langzeitschäden ist gross.»